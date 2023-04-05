بالفيديو.. تدشين تجربة مركبة ذاتية القيادة في الرياض دون تدخل بشري

وثق مقطع فيديو تدشين تجربة مركبة كهربائية ذاتية القيادة في العاصمة السعودية الرياض، بهدف حمل الركاب والبضائع من موقع إلى آخر بشكل آمن ، ودون تدخل بشري.

ودشن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح بن محمد الرميح، تجربة للمركبات ذاتية القيادة، وذلك كجزء من دور الوزارة لتمكين وتبنِّي أنظمة النقل الحديثة.

وأكد أن هذه التجربة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نصت على استقراء المستقبل وتقديم حلول للتنقل الذكي، حيث تسهم هذه المبادرة بتقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها، وتقليل التأثير السلبي للقطاعات على البيئة.

تدشين تجربة مركبة ذاتية القيادة في #الرياضpic.twitter.com/K2FAA1VCcv — علي القاضي (@al7akm11) April 5, 2023

وأشار إلى أن هذه التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية؛ بهدف دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستوى المعرفة والقبول للمركبات ذاتية القيادة عند المجتمع، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتجربتها.

وأفاد بأن هذه التجارب تأتي تزامنًا مع العمل الجاري في وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير إطار تنظيمي وطني للمركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتحديد الأطر التنظيمية المناسبة لتمكين المركبات ذاتية القيادة، مع التأكيد على أهمية سلامة المستخدمين، وسهولة الإجراءات وجذب المستثمرين.

المصدر: "واس"