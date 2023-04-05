الملك السعودي يوجه بصرف "معونة شهر رمضان" لفئة من المواطنين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بصرف "معونة شهر رمضان" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه من المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

من جهته، أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن خالص شكره وتقديره للملك سلمان على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر: "واس"