مصر.. تعليق من نقابة الممثلين بعد القبض على سلمى الشيمي

علق الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، على واقعة القبض على البلوغر سلمى الشيمي.

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وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، أوضح منير مكرم قائلا: "لا نعلم عنها شيئا"، حيث أن هذا التعليق جاء بعد جدل حول تعريف سلمى الشيمي على أنها "ممثلة" وعارضة أزياء، عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، إذ أنها شاركت سابقا في مسلسل "الطاووس".

وكانت النيابة المختصة بالإسكندرية قد أمرت بسجن البلوغر سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات وحركات منافية للآداب، ومن المقرر أن تحال عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة الاقتصادية، لاختصاصها وفقا للقانون بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "مصراوي"