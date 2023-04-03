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السلطات السعودية تعتقل مواطنا يروج لمخدرات وأسلحة.. ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

السلطات السعودية تعتقل مواطنا يروج لمخدرات وأسلحة.. ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)
Sputnik
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أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو أثار غضبا بالمملكة، حيث عرض بمواقع التواصل وروج مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمغيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا .

وفي بيان لها، قالت "مكافحة المخدرات" في "تويتر": "مكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الرياض لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمغيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة في منطقة الرياض.

وكان قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو نشره أحد المواطنين  يظهر أسلحة رشاشة ومخدرات داخل مركبة يقودها بسرعة، ما أثار غضبا واسعا في المملكة، حيث قال أحدهم معلقا: "وين يعتقد نفسه هذا بس وش اللي خلاه يتجراء كذا ويصور وينشر"، وأضاف آخر: "الله لايكثرهم ويبيدهم هادمين المجتمع".

المصدر: RT

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