السلطات السعودية تعتقل مواطنا يروج لمخدرات وأسلحة.. ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو أثار غضبا بالمملكة، حيث عرض بمواقع التواصل وروج مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمغيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا .

وفي بيان لها، قالت "مكافحة المخدرات" في "تويتر": "مكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الرياض لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا من مادة الإمغيتامين المخدر وأسلحة ومبلغا ماليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة في منطقة الرياض.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الرياض، لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأسلحة ومبلغاً مالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/4tqC3fXaJc — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 2, 2023

وكان قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو نشره أحد المواطنين يظهر أسلحة رشاشة ومخدرات داخل مركبة يقودها بسرعة، ما أثار غضبا واسعا في المملكة، حيث قال أحدهم معلقا: "وين يعتقد نفسه هذا بس وش اللي خلاه يتجراء كذا ويصور وينشر"، وأضاف آخر: "الله لايكثرهم ويبيدهم هادمين المجتمع".

وين يعتقد نفسه هذا بس وش اللي خلاه يتجراء كذا ويصور وينشر — ابو ريان (@ndeem623) April 2, 2023

المصدر: RT