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الأمير السعودي خالد بن الوليد يكشف ما تعلمه من والده وعن عمله المنضبط (فيديو)

مجتمع

الأمير السعودي خالد بن الوليد يكشف ما تعلمه من والده وعن عمله المنضبط (فيديو)
Sputnik
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كشف الأمير السعودي خالد بن الوليد، الرئيس التنفيذي لـ" كي بي دبليو" للاستثمار، عن أمر تعلمه من والده، وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلا كل يوم.

وخلال لقاء له مع "بودكاست"، قال الأمير خالد بن الوليد:"تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت نتيجته في حياة الإنسان"

وأضاف: "الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائما، لكن الانضباط إذا كان موجود دائما تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه".

المصدر: RT

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