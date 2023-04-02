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مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال يلاعب حفيدته داخل قصره يثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال يلاعب حفيدته داخل قصره يثير تفاعلا (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم مع حفيدته، داخل قصره.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث ظهر الأمير الوليد بن طلال يسدد الكرة تجاه المرمى وحفيدته تمكنت من صدها، فيما ركلت الحفيدة الكرة التي صدها جدها.

ووثق مقطع الفيديو احتفال الوليد بن طلال بتسجيل الهدف الأول في مرمى حفيدته التي تقوم بدور حارس المرمى.

وكتب أحدهم معلقا: "أحب علاقته بحفيداته ما شاء الله تبارك الله"، وأضاف آخر: "يمه قلبي حنيته عليها مايبي يشوت بقوه يوجعها".

المصدر: RT

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