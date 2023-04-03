السعودية.. دوريات أمنية نسائية تشارك للمرة الأولى بتنظيم العمرة برمضان وتفاعل كبير بالمملكة (فيديو)

نشر حساب الأمن العام السعودي مقطع فيديو لدوريات الأمن تشارك بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، ما أثار تفاعلا.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره الأمن العام وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، ظهر تواجد أمني من العنصر النسائي بدوريات الأمن للمرة الأولى خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى.

وأبان مقطع الفيديو قيام إحدى المجندات بتوجيه معتمرة بالذهاب إلى مركز التأهيل، بينما تقوم آخريات بتقديم المساعدات اللازمة للمعتمرات.

وقالت مجندة في المقطع: "أشعر بالفخر والاعتزاز عندما أقدم المساعدات والخدمات الإنسانية وعندما نتابع الحالة الأمنية".

وفقهم الله 🇸🇦 — م. حسام العسيري MBS 🇸🇦 (@eng_hossam1992) April 3, 2023

وفي هذا الصدد، علق أحد الحسابات قائلا: "وفقهن الله"، وأضاف آخر: "الله يحفظهن ويبارك في جهودهن".

المصدر: RT