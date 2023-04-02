السعودية..توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن في المملكة ودخول أخرى حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية.

وشملت المجموعة الجديدة توطين مهن "إدارة المشاريع"، و"المشتريات"، و"المبيعات"، و"منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن"، بالإضافة إلى منافذ "أنشطة التزيين والخياطة النسائية"، وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

كما شمل توطين "مهن إدارة المشاريع" مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيكون تنفيذ القرار على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 35% والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.

وأوضحت وكالة الأنياء السعودية "واس" أنه تم توطين "مهن المشتريات" بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين "مهن المبيعات" بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: "مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات"، فيما تشمل مهن المبيعات: "مدير مبيعات، ومدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، وأخصائي براءة الاختراع، وخبير مبيعات تسويق، وبائع آلات طابعة واستنساخ، وبائع حاسبات، ومندوب مبيعات، ومدير مبيعات تجزئة، ومدير مبيعات جملة، وأخصائي تجاري، وأخصائي مبيعات".

وتمت الإشارة إلى أنه جرى توطين 14 نشاطا في "منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن" بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

بالإضافة إلى توطين "منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية" بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت، بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية ابتداء من تاريخ 01 أبريل 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة، ويشمل توطين "أنشطة البريد ونقل الطرود" قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من توطين "قطاع الأجهزة الطبية" شملت توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

يشار إلى أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وآليات تنفيذها، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت، بهذه القرارات تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

المصدر: "واس"