علاء مبارك ينشر مقطع فيديو لـ"الضربة الجوية المصرية" بذكرى حرب العاشر من رمضان ويثير تفاعلا (فيديو)

بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية (حرب 6 أكتوبر 1973)، نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لـ"الضربة الجوية المصرية" حينها.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علاء مبارك مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "تحية واجبة إلى قواتنا المسلحة ولشهداء الوطن بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان".

تحيه وتقدير واحترام لشهداء الوطن الابطال — Shahi (@Shahi2555399) April 1, 2023

وكتب أحد الحسابات معلقا: "تحية وتقدير واحترام لشهداء الوطن الأبطال"، وأضاف آخر: "قواتنا المسلحة تستحق كل تقدير..رحمة الله على شهداء الوطن.. تعيش وتفتكر كل عام وأنتم بخير".

قواتنا المسلحة تستحق كل تقدير رحمة الله علي شهداء الوطن 🤲

تعيش وتفتكر ❤❤❤كل عام وانتم بخير❤❤❤ — چينا الطيب (@Gena111111111) April 1, 2023

المصدر: RT