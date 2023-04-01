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علاء مبارك ينشر مقطع فيديو لـ"الضربة الجوية المصرية" بذكرى حرب العاشر من رمضان ويثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

علاء مبارك ينشر مقطع فيديو لـ
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بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية (حرب 6 أكتوبر 1973)، نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لـ"الضربة الجوية المصرية" حينها.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علاء مبارك مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "تحية واجبة إلى قواتنا المسلحة ولشهداء الوطن بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان".

وكتب أحد الحسابات معلقا: "تحية وتقدير واحترام لشهداء الوطن الأبطال"، وأضاف آخر: "قواتنا المسلحة تستحق كل تقدير..رحمة الله على شهداء الوطن.. تعيش وتفتكر كل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT

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