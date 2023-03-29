وفاة طفل يوتيوبر شهيرة إثر حادث سير مؤلم

أثار مقتل الطفل راكان، ابن اليوتيوبر الشهيرة ديانا محمد، حزنا كبيرا لدى متابعيها، بعد قضائه عدة أيام في العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير مؤلم.

ونشرت المدونة عبر حسابها على إنستغرام، خبر وفاة نجلها والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقبلها، ظهرت المدونة في مقطع فيديو لها على إنستغرام وهي في حالة إنهيار تام.

وقالت أن إبنها تعرض لحادث سيارة وهو في العناية المركزة وتوقف قلبه قبل انعاشه من طرف الطاقم الطبي، وظهرت وهي منهارة تماما وطلبت من متابعيها الدعاء لطفلها.

وانتشرت صور مؤلمة للطفل من غرفة العناية المركزة، وبجانبه والدته، حيث ظهر وآثار الحادث بادية على وجهه.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع العائلة، على هذه الفاجعة، وربط البعض الامر بالحسد لأن المؤثرة كانت تشارك صورا وفيديوهات لطفلها الراحل.

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المصدر: النهار الجزائرية