مصر تحذر من تغير مفاجئ في الطقس

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تغير مفاجئ للطقس في الأيام الثلاثة المقبلة في جميع محافظات مصر.

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وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال بيان له، أنه بدءا من اليوم الأربعاء ستشهد البلاد عودة للأجواء الباردة مرة أخرى وهبات قوية للرياح محملة بالرمال والأتربة.

ولفت الدكتور محمد فهيم، إلى أنه حذر في وقت سابق أن الفترة من 15 / 3 وحتى 15 / 4 هي سرة الموسم الزراعي وأهم فترة لكل المحاصيل، ولكن هذه الفترة يقابلها مناخ متقلب.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه بدءا من مساء اليوم الأربعاء سوف يسيطر منخفض جوي قطبي أوروبي على البلاد، بأجواء شديدة البرودة ليلًا ونشاط للرياح شبه عاصف.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر الأبيض المتوسط؛ محذرة من طقس نهاية الأسبوع.

وأضافت هيئة الأصاد على صفحتها "الرسمية" بموقع "التواصل الأجتماعي"،أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربي يومى الأربعاء والخميس على مسطح البحر المتوسط ، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية

المصدر: القاهرة 24