قطاران مصري وسعودي يثيران ضجة بين اليمنيين

أثيرت حالة من الضجة بين العديد من النشطاء اليمنيين، بسبب صورة على فيسبوك ادعى ناشروها أنها لآخر رحلة قام بها قطار عدن عام 1925 قبل توقفه عن العمل.

فقد تضمنت المنشورات التي انتشرت بكثرة بين اليمنيين على مواقع التواصل، صورتين الأولى بالأسود والأبيض لقطار يسير على سكة، والثانية ملونة تظهر قطارا متهالكا، متروكا وسط الصحراء بعد تفكيك سكة الحديد، ليتحدثوا جميعا عن كون هذا القطار تابعا لعدن في الفترة التي تلت 1915.

إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية، قررت التحري جيدًا في الأمر، لتكتشف أن القطار ليس يمنيا ولا توجد علاقة بينه وبين عدن، حيث إن القطار الذي يظهر في صورة جيدة ويعمل بصورة طبيعية هو قطار مصري يربط بين القاهرة وبورسعيد عام 1941، وفقًا لوصف الصورة التي عثرت عليها الوكالة الفرنسية.

أما الصورة الثانية للقطار المتهالك، فهي تعود إلى قطار سعودي بين المدينة المنوّرة والعلا على خط سكة الحجاز، وفقا لموقع وايباك ماشين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية