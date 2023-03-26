جدل واسع في مصر بعد استخدام نجيب ساويرس 3 كلمات فقط للهجوم على برنامج "رامز نيفر إند"

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على برنامج "رامز نيفر إند" والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "MBC مصر".

وجاء تعليق ساويرس ردا على تساؤل عبر تغريدة أعاد نشرها على حسابه من أحد المتابعين، تعقيبا على حلقة الفنان أحمد السقا يوم الجمعة والتي قام خلالها بقطع رأس ثعبان، مما أثار بعدها الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد الذي أيده ساوريس في ما نشره "منظر أحمد السقا وهو بيقطع رأس التعبان في برنامج رامز بجد مرعب ومكانش له أي لازمة، هي الناس توحشت كدا ليه؟، والله التعبان صعب عليا جدا واستغربت إزاي واحد محسوب على الفن بالقسوة دي؟، الفنان مفروض يكون حساس مش متوحش، دي مش شجاعة زي ما هو أكيد معتقد، ده توحش وقرف".

وأعاد رجل الأعمال المصري نشر التغريدة قائلا: "برنامج سخيف وعبيط"، وجاءت التعليقات مؤيدة لما نشره ساويرس.

واستضاف رامز خلال الحلقات السابقة عدد من النجوم من بينهم أحمد السقا ومحمد رمضان والإعلامية ياسمين عز.

المصدر: موقع "مصراوي"