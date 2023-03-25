أول تعليق من الأوقاف المصرية على مقتل مؤذن مسجد بعد صلاة التراويح في الإسكندرية

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانا أوضحت فيه ملابسات مقتل مؤذن أمام مسجد في الإسكندرية مساء أمس الجمعة.

وحول مقتل المؤذن المتطوع حسن عبد الله الجمل، أمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان، قال رئيس القطاع الديني في الوزارة هشام عبد العزيز علي في بيان إن "المشاجرة حدثت خارج المسجد بين المذكور وآخرين ولا علاقة للمذكور ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق، لافتا إلى أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد المذكور وانصراف المصلين مساء الجمعة 24/ 3/ 2023م".

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وأوضح، أن المسجد المذكور فيه عاملان يتبعان الأوقاف، إضافة إلى خطيب مكافأة يقوم بأداء الصلوات وخطبة الجمعة.

وأهاب رئيس القطاع الديني بتحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت منطقة الورديان، غربي محافظة الإسكندرية، شهدت جريمة قتل مروعة، إذ أقدم مسجل على ذبح مؤذن متطوع، أمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان، عقب صلاة التراويح، وذلك إثر نقاش سابق بين المجنى عليه، وبين والد المتهم بسبب منعه من رفع الأذان.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوقوع جريمة قتل، أمام المسجد، وعثر فريق من المديرية على جثة المؤذن، الذي قُتل عقب صلاة التراويح.

المصدر: "القاهرة 24"