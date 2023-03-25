مصر.. تأجيل الحكم على البلوغر لوشا حتى 28 مايو

أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية النطق بالحكم على البلوغر محمد عبد الحميد الشهير بلوشا حتى 28 مايو، في تهمة الخطف المنسوبة إليه.

وحسب موقع "القاهرة 24" فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على لوشا، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، بعدما تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية قتل.

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وأضاف الموقع أنه تم ترحيل البلوغر لوشا إلى تخشيبة الجيزة، ومن ثم إلى قسم شرطة الهرم، وذلك من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده في قضية الخطف.

وحسب محاضر التحقيقات في القضية التي نشرها الموقع فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة المجني عليه يتهم لوشا وآخرين بخطف نجلها ياسين ممدوح، وذلك في طريق مصر الفيوم واحتجازه لمدة يومين، وابتزاز أسرته ومساومتها وطلب مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح الطفل.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة وأن المتهم محمد كمال هو المدبر لها بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبد السلام ومحمد عبد الحميد الشهير بلوشا.

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين اتفق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

المصدر: "القاهرة 24"