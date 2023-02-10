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القبض على بلوغر مصري يظهر مع الفنانين تمهيدا لحبسه 10 سنوات

مجتمع

القبض على بلوغر مصري يظهر مع الفنانين تمهيدا لحبسه 10 سنوات
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قررت جهات التحقيق في مصر حجز البلوغر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتنفيذ حكم قضائي بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

القبض على بلوغر مصري يظهر مع الفنانين تمهيدا لحبسه 10 سنوات
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وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا ويبلغ من العمر 36 عاما، دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى تخشيبة الجيزة ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وكانت بداية ظهور البلوغر محمد عبد الحميد لوشا من خلال تطبيق تيك توك وتقديم العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واشتهر بجملة "الثبات على المبدأ" مع مجموعة من الأشخاص، ووصلت شهرته عبر حسابه على فيسبوك حتى بلغ عدد متابعيه أكثر من 250 ألف متابع، وعلى تيك توك 5 ملايين متابع.

ولقي محتوى لوشا على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات من متابعيه بسبب أسلوبه وطريقة حديثه وردد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: إن فيديدوهات لوشا تسيء للقيم الأخلاقية ومبادئ المجتمع المصري، وقال البعض إنه يعلّم الأطفال البلطجة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية ظهر لوشا في الآونة الأخيرة مع مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد العوضي.

المصدر: القاهرة 24

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