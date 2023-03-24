هل يبشر زواج 23.03.23 بالسعادة للزوجين؟

تساءل أخصائي الأرقام، أليكس رويتبلات، عما إذا كان الزواج 23/03/2023 يبشر بالسعادة للزوجيْن، فيما قال إن هذا التاريخ محفوف بالعديد من الأشياء ولا يناسب الجميع.

وأصبح يوم 23 مارس موعدا جميلا آخر لحفلات الزفاف. وفي 23 مارس عام 2023 ، تم تسجيل مئات الزيجات في روسيا، ويأمل المتزوجون حديثا بأن تكون مجموعة غير عادية من الأرقام مفتاحا للحياة العائلية السعيدة.

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وقال اخصائي الأرقام: "لكل اتحاد زوجي رسمي رقم للراعي الخاص به: من 1 إلى 9. ولنفترض أنك أنت والشخص الذي اخترته تمكنا من تعيين تاريخ التسجيل في 23/03/2023. فلنجمع بين كل أرقام التاريخ مسبقا، وسنحصل على رقم 15. ثم نضيف 1 و5، ويطلع 6، وستة سيكون رقم الزواج في هذه الحالة".

وتتم رعاية الحياة الأسرية من خلال الأرقام 3 و6 و8، لذا فإن 23 مارس هو تاريخ موفّق يَعد للزوجيْن بالسعادة والتفاهم والاحترام المتبادلين.

وسيتمكن الزوج والزوجة من إيجاد لغة مشتركة حتى لو لم تكن حالة نزاع مرتبطة بالعلاقات بينهما، ولكن على سبيل المثال لها علاقة بالمال أو الأقارب.

وتعتبر جميع الأرقام الأخرى غير ناجحة للزواج. وعلى سبيل المثال فإن 1 يعني معارك من أجل السلطة، و4 هو محكوم عليه بالخوف من فقدان شيء ثمين، و9 يجلب عواصف عاطفية ستنهك الزوج والزوجة.

فيما يتعلق بتاريخ 23 مارس عام 2023، فإنه لا يزال يحتوي على بعض التفاصيل الدقيقة، وهو مناسب ليس لجميع الأزواج. وليس هو أفضل يوم للأزواج المولودين في اليوم الأول، والعاشر، والتاسع عشر، والثامن والعشرين، والثاني، والحادي عشر، والعشرين، والتاسع والعشرين، والثالث ، والثاني عشر، والحادي والعشرين، والثلاثين من أي شهر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا