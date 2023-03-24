اتهام 8 مشاهير أمريكيين بالاحتيال باستخدام العملات الرقمية

أفادت صحيفة "هوليوود ريبورتر" بأن 8 مشاهير أمريكيين يواجهون تهما بالاحتيال باستخدام العملات الرقمية.

وحسب بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم توجيه التهم إلى الممثلة ليندسي لوهان والممثلة الإباحية كيندرا لوست واليوتيوبر والملاكم جيك بول، والموسيقيين Akon وSoulja Boy وLil Yachty وأوستن ماهون.

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وأشارت "هوليوود ريبورتر" إلى أن المشاهير المذكورين شاركوا في الترويج للعملات الرقمية للشركات التابعة لرجل الأعمال جاستن سان، وأخفوا على حصولهم على الأموال مقابل الإعلانات الدعائية.

ولم تصدر أي ردود فعل على الاتهامات من النجوم أو ممثليهم، ولكن 6 منهم وافقوا على دفع غرامات مالية قدرها 400 ألف دولار.

يذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي يتم ضمنها تغريم النجوم لترويجهم للعملات الرقمية. فقد فرضت السلطات الأمريكية غرامة 1.3 مليون دولار على كيم كارداشيان في قضية مماثلة العام الماضي.

المصدر: نوفوستي