المخابرات المصرية تكشف جاسوسا حاول الحصول على معلومات عن قناة السويس.. مسلسل يكشف أحداثا مثيرة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، تسليط الضوء على الجهود التي نفذتها القوات المسلحة خلال السنوات الماضية، في مواجهة الإرهاب في سيناء، وكذلك إجهاض تحركات التنظيمات الإرهابية.

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وعرضت الحلقة إيقاع ضابط المخابرات الحربية خالد الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بعميل لدولة أجنبية أراد الحصول على معلومات عن المشروعات التي تجري في قناة السويس، بعدما دخل إلى مصر بجواز سفر دبلوماسي.

وجاء إحباط تلك العملية بعدما حاول العنصر الأجنبي تجنيد أحد المهندسين في قناة السويس من أجل الحصول على المعلومات منه، ولكن المهندس أبلغ المخابرات عن الطلبات التي طلبها منه العنصر الأجنبي.

ورتب العنصر الأجنبي لقاء مع المهندس ليتفاجأ بحضور ضابط المخابرات خالد والذي طلب منه مغادرة البلاد في خلال 3 ساعات.

ويضم مسلسل الكتيبة 101، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، وليد فواز، وفاء عامر، لبلبة، خالد الصاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، أحمد عبد الله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وتحت قيادة المخرج محمد سلامة.

ويدور المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في الدور البطولي للكتيبة101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد عمرو يوسف شخصية الرائد نور صلاح العزب الذي ضحى بحياته في منطقة سيناء أثناء مكافحة الإرهاب، بينما جسد آسر ياسين شخصية الرائد خالد محمد دبور.

المصدر: القاهرة 24