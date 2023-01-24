"الكتيبة 101".. مصر توثق على الشاشة الفضية إحباط أكبر هجوم للتكفيريين في سيناء

بدأ في مصر إخراج مسلسل "الكتيبة 101" بطولة النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023 من 30 حلقة.

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ويعد المسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، حيث صور فريق العمل الأسبوع الأول من المسلسل الذي تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

يذكر أنه في يوم 28 يناير 2018 شن تكفيريون هجوما على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال شبه جزيرة سيناء في مصر، فتصدت القوات للهجوم الذي نفذه أربعة مسلحين على مقر الكتيبة 101.

المصدر: اليوم السابع + RT