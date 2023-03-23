هل تشهد مصر العاصفة الأعنف منذ 2020 يومي الجمعة والسبت؟

كشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم، حقيقة تعرض مصر لـ"عاصفة التنين" التي حدثت خلال شهر مارس 2020، وهي أعنف العواصف التي تعرضت لها مصر.

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وقالت منار: إن البلاد تشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها لا تشبه عاصفة التنين التي حدث في مارس 2020.

وأوضحت أن الحالة الجوية المرتقبة من عدم الاستقرار، ستكون قوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر -(السودان الموسمي)- مع كتل هوائية رطبة، ومنخفض جنوبي متعمق في طبقات الجو العليا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على أغلب مناطق (السواحل الشمالية - الوجه البحري - القاهرة الكبرى - شمال الصعيد - محافظة الحر الأحمر - سيناء - مدن القناة - خليج السويس).

وأضافت منار، أن حالة عدم الاستقرار، ستكون سريعة وقوية جدا وتبدأ مساء يوم الجمعة وتنتهي مساء السبت، على أن نشعر بالأمطار بشكل كبير في القاهرة الكبرى خلال فترات الليل يوم الجمعة وتستمر حتى فترة الظهيرة يوم السبت.

وتابعت منار: الحالة الجوية المرتقبة، ستكون سريعة ومحملة بكميات أمطار من متوسطة إلى غزيرة، لكنها ليست غير مسبوقة، كما يتردد لدى البعض، حيث شهدنا حالات غيرها في وقت سابق ولا تشبه عاصفة التنين كون التنين كانت حالة جوية شديدة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرت الأمطار وقتها لـ 3 أيام، وكانت التوزيعات الضغطية في الحالة الجوية السابقة مختلفة عن هذه الحالة.

وأكملت: الحالة المرتقبة 2023، فيها كميات أمطار كثيرة من متوسطة إلى غزيرة خصوصًا على القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تتزايد غزارتها على مناطق أخرى فيها، خصوصا مع حركة المنخفض الموسمي من شرق البلاد إلى غرب البلاد، كون الحالة تبدأ في المحافظات الغربية، ومع الحركة تتقدم الأمطار إلى المناطق الشرقية.

وأكدت منار، أن الحالة الجوية المتوقعة، ستكون قوية وأمطار وتصل للسيول على بعض المناطق في سيناء، مع التأكيد مرة أخرى أنها لا تشبه عاصفة التنين إطلاقا خصوصا في القيم والتوزيعات الضغطية المؤثرة عليها.

ونصحت منار، المواطنين، بعدم الانخداع بفترات الدفء خلال فترة النهار، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، بالتزامن مع خروج المواطنين في شهر رمضان ليلا، بعد الإفطار وهذا التوقيت يشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وتابعت: الفترة الحالية تشهد تغيرا كبيرا في الأحوال الجوية بشكل سريع وكبير ومهم جدا متابعة الحالة الجوية، كون كميات الأمطار التي تختلف من اليوم للتاني، من الوارد جدا يحدث تغييرات جوية في أي وقت، ومهم جدا متابعة التحديثات اليومية والساعية في أي قت، خصوصا النشرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمختصة للحالة الجوية المرتقبة.

المصدر: مصراوي