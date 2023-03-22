"بالضربة القاضية"..شرطي فرنسي يوجه لكمة عنيفة لمتظاهر ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العنف الذي واجهه المتظاهرون في فرنسا احتجاجا على اعتماد إصلاح نظام التقاعد، حيث تعرض أحد المحتجين للكمة قوية من شرطي أسقطته أرضا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة اعتداء عنيف وجهه شرطي فرنسي ضد أحد المحتجين، حيث وجه "ضربة قاضية" تمثلت في لكمة قوية على وجه المحتج الذي سقط أرضا، فيما تدخل أحد المحتجين لسحبه بعيدا.

ca se passe tous les jours dans les banlieues mais ca en parle que dans les manifs — blory 🪁 (@blorywtf) March 21, 2023

#Manifestations à Paris. Un membre de la BRAV-M assomme un individu d'un coup de poing en plein visage. #ReformesDesRetraites#ViolencesPolicierespic.twitter.com/BLSeoBwmq4 — Weiss Simon (@WeissSimonAndre) March 20, 2023

وقال أحدهم معلقا على الفيديو: "يحدث كل يوم في الضواحي ولكن يتم الحديث عنه فقط في المظاهرات"، وأضاف آخر: "لقد هشم رأسه !!!! ولكن كيف يمكن العثور على مثل هذه القمامة في الشرطة ؟؟؟"

Il lui a arrache la tête !!!! Mais comment peut-on trouver de telles ordures dans la Police ??? — VALIE 🔻 (@VALIE_31) March 20, 2023

المصدر: RT