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"بالضربة القاضية"..شرطي فرنسي يوجه لكمة عنيفة لمتظاهر ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العنف الذي واجهه المتظاهرون في فرنسا احتجاجا على اعتماد إصلاح نظام التقاعد، حيث تعرض أحد المحتجين للكمة قوية من شرطي أسقطته أرضا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة اعتداء عنيف وجهه شرطي فرنسي ضد أحد المحتجين، حيث وجه "ضربة قاضية" تمثلت في لكمة قوية على وجه المحتج الذي سقط أرضا، فيما تدخل أحد المحتجين لسحبه بعيدا.

وقال أحدهم معلقا على الفيديو: "يحدث كل يوم في الضواحي ولكن يتم الحديث عنه فقط في المظاهرات"، وأضاف آخر: "لقد هشم رأسه !!!! ولكن كيف يمكن العثور على مثل هذه القمامة في الشرطة ؟؟؟"

المصدر: RT

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