لحظات درامية ومؤثرة.. ضابط أمن تركي ينقذ طفلا سوريا من الموت (فيديو)

في لحظات درامية ومؤثرة، تمكن ضابط أمن تركي من إنقاذ رضيع سوري من الموت، بعد تعرضه للاختناق وفقدان التنفس بسبب جسم ابتلعه وعلق في حلقه.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر ضابط الأمن وهو يحمل الطفل وينقذه من الموت، فيما شوهدت والدة الطفل وهي تقف بجواره وتنتابها حالة من الرعب.

واستطاع ضابط الأمن الذي تلقى تدريبا على الإسعافات الأولية سابقا، أن يزيل الجسم من القصبة الهوائية للطفل باستخدام مناورة هيمليش التي طبقها، في حين تم نقل الطفل إلى مستشفى جيلانبينار الحكومي من قبل فريق طبي.

المصدر: وسائل إعلام تركية