1100 حالة تغيير للجنس في سويسرا العام الماضي معظمهم في سن 15-24

وقعت غالبية حالات تغيير الجنس في سويسرا، والتي بلغت 1100 حالة في عام 2022، في المرحلة العمرية من 15-24 عاما، وفقا لما نشره المكتب الفدرالي للإحصاء.

ووفقا للتقرير فإن أكثر من 1100 شخص غيروا جنسهم في الوثائق منذ أن سمح بذلك في عام 2022، حيث يتابع التقرير: "في نهاية عام 2022، كان هناك 1171 تغييرا جنسيا مسجلا في مكاتب السجل المدني السويسري: 616 من الذكور إلى الإناث (53%) و555 من الإناث إلى الذكور (47%). والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاما قاموا بتغيير جنسهم أثناء تسجيلهم وقائع تغيير الحالة الاجتماعية (622-53% من جميع الحالات المسجلة لتغيير الجنس".

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ويذكر المكتب أنه اعتبارا من 1 يناير 2022، يمكن لأي شخص مقيم في سويسرا أن يقرر تغيير جنسه على المستوى الإداري من خلال تقديم طلب إلى مكتب السجل المدني، ولكن وفقا لمبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في القانون السويسري، فلا يزال الاختيار مقصورا على فئتي "الذكور" و"الإناث".

وجاء في التقرير كذلك: "وسجل السجل المدني كذلك 39 شخصا تقل أعمارهم عن 15 عاما قاموا بتغيير جنسهم، ولم يتم تسجيل أي أحد فوق 79 عاما. ومن المرجح أن تغيير النساء لجنسهن حدث أثناء تسجيلهن وقائع تغيير الحالة الاجتماعية في السن تحت سن 15 عاما وكذلك في المرحلة ما بين 15-19 عاما، مقارنة بالرجال في جميع الفئات العمرية الأخرى".

ويذكر التقرير كذلك إلى أنه ما بين 1 يوليو و31 ديسمبر، فقد تزوج 749 من أزواج من نفس الجنس.

المصدر: نوفوستي