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شجاعة أم طيش؟ أطفال عمانيون يقتحمون زوبعة رملية في السلطنة مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

مجتمع

شجاعة أم طيش؟ أطفال عمانيون يقتحمون زوبعة رملية في السلطنة مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية ومخيفة تضرب إحدى مناطق سلطنة عمان، وعدد من الأطفال يركضون وسطها غير عابئين بها.

وأبان مقطع الفيديو قيام الأطفال بالركض داخل الزوبعة الرملية غير مكترثين بما قد يحصل، ما أثار ردود فعل عديدة بمواقع التواصل، حيث استغرب البعض اقتحام الأطفال للزوبعة والدخول في وسطها محذرين من خطر قد يصيبهم، فيما أشاد آخرون بجرأتهم ورأوا في ذلك شجاعة.

المصدر: RT

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