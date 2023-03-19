انتحار "سعودية متحولة" بعد إجبارها على العودة إلى المملكة يثير ضجة.. والسلطات الأمريكية تفتح تحقيقا

قالت السلطات الأمريكية إنها فتحت تحقيقا في حادثة انتحار امرأة سعودية متحولة جنسيا، بعدما أجبرتها عائلتها على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى المملكة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ "VICE News": "لقد اطلعنا على هذه التقارير ونحقق في هذه المزاعم".

وفي 12 مارس، نشرت إيدن نايت، البالغة من العمر 23 عاما، منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي توضح فيه نيتها "الموت منتحرة" بعد أن صادر والداها مرارا علاجها بالهرمونات.

In 2014, we lost Leelah Alcorn thanks to her clueless, ignorant, hyper-religious parents.



It's 2023, and we just lost Eden Knight the same way, along with many since Leelah. How many more? ENACT LEELAH'S LAW NOW! Forced detransition and conversion therapy is cruel and torturous. pic.twitter.com/Kib0mTI4oX — 🛡️Captain A-MARE-ICA🛡️ 🔜 C2E2+F2+FWA+AC (@FionaMaray) March 16, 2023

وتحدثت إيدن في المنشور عن ملابسات مغادرة الولايات المتحدة إلى منزل عائلتها في السعودية، حيث قالت: "آمل أن يصبح العالم أفضل بالنسبة لنا، آمل أن يشيخ شعبنا، آمل أن نرى أطفالنا يكبرون ليقاتلوا من أجلنا، آمل أن تكون حقوق المتحولين جنسيا في جميع أنحاء العالم".

رسالة كتبتها العابره الجنسيه السعودية إيدين قبل إنتحارها بلحظات وذلك بعد إستدراجها من محققين في واشنطن إلى الرجوع لأهلها في السعودية https://t.co/acMxrpciBQpic.twitter.com/Z5ww6ukgTN — مجتمع الميم العربي (@LGBTQarabic) March 14, 2023

وفي رسالة الانتحار، أشارت إلى أن والديها استعانوا بـ"وسطاء" أمريكيين للمساعدة في إعادتها إلى المملكة، وإجبارها على الابتعاد عن الولايات المتحدة، وقد عرفوها على محام سعودي في واشنطن جعلها تعتمد عليه ببطء في "الطعام والمأوى"، بينما كان يضغط عليها لتعيش كرجل، مما أدى بها إلى الانهيار العقلي والاستجابة لمطالب عائلتها.

انتحار نواف الشثري

متحول جنسي غير جنسه واسمه الى آيدن نايت

لا حول ولا قوة الا بالله https://t.co/Jee4uj3iT2pic.twitter.com/y4zrExHIXQ — دبلوماسي قديم (@d_iplo) March 15, 2023

وبعد فترة وجيزة من نشرها الرسالة، ذكرت منشورات من حسابات عائلتها على مواقع التواصل أنها توفيت.

وفي 14 مارس، أعاد حساب "مجتمع الميم العربي"، مشاركة منشور إيدن، وقال إن الرسالة كتبتها العابرة الجنسية السعودية قبل انتحارها بلحظات وبعد استدراجها من واشنطن للرجوع إلى أهلها في السعودية".

tw / suicide



eden knight was a trans woman who was abducted by people hired by her religious family to de-transition her. as a result, she ended her life to escape from it. as a fellow trans person, i needed to make people aware of his. please spread her story and be an ally. pic.twitter.com/I0PvsSOefk — atlas met joe quinn 🜏 (@jhoongism) March 13, 2023

المصدر: "VICE News"