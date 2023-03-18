الفنانة الفائزة بلقب "سعودي آيدول" همس فكري تكشف أسرارا عن حياتها (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية همس فكري، الفائزة بلقب "سعودي آيدول" في موسمه الأول، عن اسمها الحقيقي وعمرها.

وفي مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت الشابة إن اسمها الحقيقي هو "زينب"، في حين أن همس فكري فهو الاسم الفني الذي تعتمده.

وأوضحت أنها تبلغ من العمر 29 عاما، لافتة إلى أن مسيرتها الغنائية ليست وليدة اللحظة، لكنها تغني في الأعراس منذ 15 عاما.

وذكرت أنها ورثت موهبتها من والدتها، الفنانة أماني الشافعي، والتي كانت معروفة كفنانة أعراس كذلك.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لكل من دعمها في التصويت، ودفعها إلى الفوز ونيل لقب "سعودي آيدول".

همس فكري:



أمي فنانة زواجات واسمي الحقيقي زينب. pic.twitter.com/YuADif0low — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 18, 2023

المصدر: RT