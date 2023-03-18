منافسة حامية بين النجوم خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023 (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ومثل كل عام تبدي فئة كبيرة من متابعي التلفزيون اهتماما خاصا بالمسلسلات خلال الشهر الفضيل، وسط تنوع ومنافسة شديدة في سوق الدراما خاصة المصرية.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المسلسلات المصرية التي ينتظرها الجمهور، خاصة تلك العامرة بنجوم الصف الأول.

مسلسل "الكبير 7"

يواصل القائمون على مسلسل "الكبير" عرض مواسم جديدة منه، خاصة بعد النجاح الكبير الذي يحققه كل عام.

وقد أعلن النجم أحمد مكي، بطل العمل، فور نهاية رمضان الماضي عن وجود موسم سابع من المسلسل، وهو من إخراج أحمد الجندي.

ويلعب بطولة "الكبير" الذي سيعرض على قناة "أون إي"، ومنصة "شاهد"، كل من رحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وسماء إبراهيم، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا ونور وكمال أبو رية وعلاء مرسي ومحمد محمود.

مسلسل "اللعبة 4"

كذلك، من المنتظر عرض مسلسل "اللعبة 4 دوري الأبطال" الذي كان من المقرر عرضه في فبراير الماضي، لكن تأجل بسبب عدم انتهاء التصوير، مما يضعه للمرة الأولى ضمن منافسة شرسة، أمام عشرات الأعمال الدرامية الأخرى.

والمسلسل الذي سيعرض على قناة "إم بي سي مصر"، من بطولة هشام ماجد وشيكو وعارفة عبد الرسول ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوري.

مسلسل "جت سليمة"

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، بعمل يجمع بين الكوميديا والفانتازيا، تظهر خلاله بإطلالة مختلفة، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الواقع والخيال.

والعمل الذي سيعرض على قناة "سي بي سي" ومنصتا "واتش إت" و"شاهد"، من إخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي، يشارك في بطولته محمد سلام، وسلوى خطاب، وبيومي فؤاد، وبعض ضيوف الشرف.

مسلسل "تحت الوصاية"

كما تعود منى زكي من خلال مسلسل قصير بعنوان "تحت الوصاية"، سيعرض على قناة "دي إم سي"، ومنصتا "شاهد" و"واتش إت".

ويشاركها بطولته دياب ونسرين أمين ورشدي الشامي، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

والعمل مستوحى من قصة حقيقية بطلتها "الحاجة صيصة" التي انتحلت صفة رجل من أجل العمل لإعالة أولادها.

مسلسل "ستهم"

وتشارك روجينا في موسم رمضان بمسلسل يحمل اسم "ستهم" يستلهم أحداثه من قصص لسيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة.

وتقدم روجينا من خلاله شخصية سيدة ترتدى ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل "الصفارة"

مسلسل كوميدي من بطولة أحمد أمين، يشاركه طه دسوقي، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وآية سماحة، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، سيعرض على قناة "دي إم سي"، ومنصتا "واتش إت" و"شاهد".

والعمل من فئة الفانتازيا والسفر عبر الزمن، إذ يستطيع البطل فعل ذلك باستخدام صفارة أثرية تمكنه من العودة لماضيه لمدة 3 دقائق وتغيير ما يريد تغييره ومن ثم العودة للحاضر ليرى أثر فعلته.

مسلسل "رسالة الإمام"

العمل ذو صبغة تاريخية دينية، سيعرض على قناة "سي بي سي"، قناة "الحياة"، وقناة "دي إم سي"، للنجم خالد النبوي، الذي يقدم خلاله شخصية الإمام الشافعي والفترة التي عاشها في مصر.

والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو، وبطولة كل من خالد أنور وخالد القيش وحمزة العيلي وأروى جودة.

مسلسل "ضرب نار"

يجتمع النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مجددا فى دراما رمضان من خلال مسلسل ضرب نار، الذي يعد من الأعمال المرتقبة بالنسبة للجمهور، خاصة بعد نجاح ياسمين والعوضي في مسلسلهما "اللي مالوش كبير" في شهر رمضان 2021، ليدخل الثنائي المنافسات متسحلين بدراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الرومانسية.

ويشارك في البطولة ماجد المصري، أحمد بدير، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الاتربي، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، زينة منصور، أيسل رمزي، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "المداح 3"

يعرض "المداح 3: أسطورة العشق" على قناة "إم بي سي مصر"، ومنصة "شاهد".

ويشارك في الموسم الجديد إلى جانب النجم حمادة هلال، كل من هبة مجدي وخالد سرحان وحنان سليمان ودنيا عبد العزيز، وانضم للطاقم القديم لوسي وأحمد ماهر وسلمى أبو ضيف، ويسرا اللوزي ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي.

مسلسل "علاقة مشروعة"

طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو الرسمي لمسلسل "علاقة مشروعة" المقرر عرضه في رمضان عبر شاشتها، وبالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة "الحياة"، وقناة dmc، وسيطرت الدراما والتشويق بشكل كبير على البرومو.

وشهد البرومو تعرض مي عمر للعنف من زوجها (منير مكرم) ومعايرته لها معظم الوقت، ومحاولة عمرو (ياسر جلال) السيطرة على علاقتهما، حتى يتورط عمرو في تلك العلاقة، كما يشهد البرومو أيضا معاناة ياسر جلال من بعض المشاكل مع أبنائه المراهقين.

عمرو اتورّط بسبب صاحبه ومراته ورطة مش هيخرج منها بسهولة



مسلسل #علاقة_مشروعة على #WATCHIT 😍#رمضانك_عندنا



متوفر في جميع أنحاء العالم



اشترك الآن في عرض رمضان بأقل من ٩ جنيه في الشهر لباقة الإعلانات أو ٥٠ جنيه في الشهر بدون إعلانات

هذا العرض متاح فقط على الباقات السنوية pic.twitter.com/Wx4GVpqD4z — WATCH IT (@WatchiTMENA) March 16, 2023

مسلسل "حرب"

يستعد النجمان أحمد السقا ومحمد فراج للمارثون الدرامي في شهر رمضان من خلال مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، إنتاج شركة سينرجي.

ونشر كل من النجم أحمد السقا والمؤلف هاني سرحان عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، بوستر المسلسل ومن المقرر عرضه فى آخر 10 أيام من شهر رمضان.

مسلسل "سره الباتع"

يقدم المخرج خالد يوسف مسلسل "سره الباتع" عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة جماعية ضخمة تضم أحمد فهمي وحسين فهمي وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل وشمس الكويتية ونضال نجم.

وتجمه حبكة العمل، الذي سيعرض على قناة "الحياة"، قناة "أون"، ومنصة "واتش إت"، بين حقبتين، الأولى بالماضي وقت الحملة الفرنسية، أما الثانية ففي الحاضر، لنشهد خطين متوازيين وملحميين بين ثورة المصريين ودفاعهم عن وطنهم قديما، وما يحدث الآن.

مسلسل "سوق الكانتو"

يراهن الجميع على مسلسل "سوق الكانتو" كونه إخراج حسين المنياوي وتأليف هاني سرحان، ومدير التصوير العبقري وصاحب العين الشديدة الحساسية إسلام عبد السميع.

والعمل من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وشيرين وكمال أبو رية وثراء جبيل ومها نصار، ومن المنتظر أن يعرض على قناة "إم بي سي مصر"، قناة "دي إم سي"، ومنصتا "واتش إت" و"شاهد".

وتدور الأحداث في فترة زمنية قديمة، إذ تجمع الحبكة بين التاريخ والثورة على الظلم وتحديدا الاحتلال الإنجليزي مع الكثير من الدراما الاجتماعية.

مسلسل "عملة نادرة"

تعود نيللي كريم في هذا العام بمسلسل "عملة نادرة" في أول تجربة لها بالدراما الصعيدية، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، يشاركها البطولة النجم أحمد عيد، الذي يغير جلده تماما فيبتعد عن الكوميديا ويقدم دور شرير لأول مرة، يرافقهما أسماء ثقيلة مثل جمال سليمان وكمال أبو رية وجومانا مراد وفريدة سيف النصر.

ومن المنتظر أن يعرض على قناة "إم بي سي مصر"، قناة "سي بي سي"، ومنصة "واتش إت".

مسلسل "حمد الله ع السلامة"

كشفت النجمة يسرا، عن البوستر الرسمي لمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذي تخوض به السباق الدرامى في شهر رمضان المقبل.

وظهر على البوستر كل من النجمة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوى وعنبة. وأعلنت قناة "الحياة" عرضها بشكل حصري المسلسل.

مسلسل "العمدة"

تتضمن تفاصيل وأحداث مسلسل "العمدة" لمحمد رمضان، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، كثيرا من التشويق والإثارة، والحب والضحك والدموع خصوصا مع زواج جعفر العمدة، من 4 سيدات ويعيشن جميعهن باعتبارهن عائلة واحدة، ولكن تحدث مفاجآت تقلب الأمور رأسا على عقب، لتطفو أشياء من الماضي على السطح مجددا.

المصدر: RT