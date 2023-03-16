رسالة مؤثرة من شقيقة الملكة رانيا للأميرة العروس (صور)

عبرت دينا الياسين، شقيقة ملكة الأردن رانيا العبد الله، عن اشتياقها للأميرة إيمان بعد أيام من زفافها.

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وخصت الياسين العروس بقصيدة شعرية هنأتها فيها بكلمات مؤثرة بمناسبة زفافها على جميل ألكساندر ترميوتس.

وكتبت الخالة، وهي زوجة المحامي شريف الزعبي، تقول: "اشتقت إليك، أجمل عروس تقفين أمامي. وعيناي لا تفارق خطواتك يا صاحبة أحلى أيامي".

وأضافت: "كنت بالأمس طفلة تحتمين بين أحضاني. وأراك الآن واثقة الخطى، سيدة الزمان والمكان. أدمعت عيني يا إبنة قلبي يا أميرة وجداني

بصراع داخلي بين قلبي وعقلي والواقع والأماني".

وتابعت: "أريدك معي دائما لأسمع صوتك العذب الرنان ولكني أعلم أن الوقت قد أتى لأطلق لك العنان. أشتاق إليك وأنت ما زلت تنيرين بضحكتك بيتي ومكاني. فكيف عند الفراق، من يداوي شوقي وحنيني المتفاني؟"

وختمت: "الآن أنت حب جميل ومهجة قلبه المتنامي. أنت له السكن والسكون وهو لك الأمان والحضن الحامي. اذهبي معه فأنت لم تغادري قط كياني

لا في صحوتي ولا حتى في منامي".

وأقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن "بيت الملك"، مساء الأحد الماضي.

وحضر حفل الزفاف عدد من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة العريس.

المصدر: وكالة عمون