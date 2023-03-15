بعد 3 أيام من قصهما.. وفاة المعمر اليمني "ذي القرنين" عن 140 عاما

توفي المعمر اليمني علي عنتر، الملقب بـ"ذي القرنين"، عن عمر بلغ 140 عاما، بعد 3 أيام من بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه، دون إدراك لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على صحته.

وقال أحد أقاربه بمنطقة برط المراشي في محافظة الجوف إن "وفاة الرجل العجوز، يوم الأحد، جاءت بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر"، مشيرا إلى أن "قطع قرنيه بطريقة بدائية (عبر الكي بالنار) ودون جراحة طبية، ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته".

ولفت إلى أن "القرنين ظهرا في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري".

وعاصر المعمر علي عنتر ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين وصولا إلى الربع الأول من القرن الحالي، وظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية إلى ما قبل وفاته بثلاث سنوات، حيث بدأت صحته تتدهور، وكان ذلك في العام 2017.

المصدر: "سبق"