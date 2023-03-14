تحذيرات للسياح الروس في تركيا من زهرة الدفلى

حذرت بوابة الأخبار السياحية الروسية Tourprom.ru السياح الروس من زهرة الدفلى التي يحب غالبية السياح بالمدن التركية التزين بها والتقاط صور لها، فيما تحتوي على مواد سامة خطرة.

وأكدت البوابة الإخبارية الروسية في تقرير، أن الزهرة التي تتلون باللونين الأبيض أو الزهري، تحتوي على مواد سامة ويوجد في جميع أجزاء النبتة سائل أبيض سام.

وأشار التقرير إلى احتواء ذلك السائل الأبيض على غليكوسيد القلب، وهو مركب معروف بتأثيره الخطير على القلب.

وأكد الخبراء أن السائل الموجود داخل الزهرة، هو سائل سام من الدرجة الأولى، وأن تناوله يؤدي إلى الاسهال والغثيان والمغص الشديد.

وأضاف الخبراء أن هذه الزهرة تتسبب في مشاكل خطيرة بطريقة عمل الجهاز العصبي المركزي والقلب.

وحذر الخبراء أن السائل الأبيض الذي تحتوي عليه الزهرة قد يؤدي إلى توقف القلب عن العمل، وقد يصيب الشخص بفقدان النظر في حال ملامسته العين، مشيرين إلى أن رائحة الزهرة قد تتسبب في الصداع وأن أوراقها تشكل خطرا أيضا، لكنها أقل سمية غير أنها قد تسفر عن رد فعل تحسسي.

وأوضح الخبراء أن تحطيم أغصان الزهرة الجافة خطر بسبب السم، الذي سينتشر في الهواء.

كما طالبت البوابة الإخبارية الروسية السياح الروس في تركيا بتوخي الحذر تجاه أزهار الدفلى، مفيدة أن تناول الأطفال لأوراق الزهرة أو الزهرة عينها قد يعرض صحتهم للخطر.

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المصدر: riafan + صحيفة زمان