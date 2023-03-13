بريطانيا.. معمرتان تحصلان على الشهادة الجامعية بعد عقود من تخرجهما

حصلت معمرة بريطانية تبلغ من العمر 101 عام على شهادتها الجامعية بعد أكثر من 60 عاما على تخرجها بسبب الحرب العالمية الثانية التي شاركت فيها كممرضة.

ولم تحصل المعلمة المتقاعدة مادج براون ومعلمة أخرى هي شيلا جوردون (94 عاما) على شهادة جامعية عندما درستا في كلية تدريب المعلمين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولكنهما حصلتا الآن على الشهادة التي حلمتا بها طوال تلك الفترة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن المعلمين في ذلك الوقت خضعوا لدورات مدتها سنتان أو ثلاث سنوات للحصول على شهادات في كلية التدريب حتى ثمانينيات القرن الماضي، وتم استبدالها لاحقا بمتطلب الحصول على مؤهل الدراسات العليا أو الدراسات العليا من الجامعة.

لذلك عندما أكملت مادج وشيلا دراستهما في كلية نونينجتون للتربية البدنية في كنت، لم يتم الاعتراف بدوراتهما كدراسات على مستوى الدرجة كما هي عليه اليوم.

وأخيرا قررت "جامعة لندن" منح شهادات لأولئك الذين فاتتهم درجة البكالوريوس الفخرية في التربية لشكرهم على عقود من الخدمة.

وبدأت مادج التي تعيش الآن في جزيرة وايت البريطانية دراستها التي مدتها ثلاث سنوات في عام 1938، لكنها اضطرت إلى تعليقها لمدة عام للعمل كممرضة بعد بدء الحرب العالمية الثانية، وتخرجت في عام 1942.

أما شيلا، وهي أيضا من جزيرة وايت، التحقت بالكلية بين عامي 1946 و1949 بعد انتهاء الحرب.

المصدر: BBC