زوجان يكشفان سرا واحدا لسعادتهما وعلاقتهما الطويلة

احتفل الزوجان الروسيان ناديجدا وفاليري في عام 2022 باليوبيل الذهبي لزواجهما وحياتهما السعيدة معا طوال 50 عاما.





ويشير الزوجان إلى أنهما درسا في نفس المدرسة، وكانا في البداية زملاء الدراسة وتطورت علاقتهما إلى حب متبادل، ومنذ زواجهما وإلى الآن عمليا لم يفترقا أبدا. وقد أنجب الزوجان ثلاثة أولاد ولديهم ستة احفاد. وأعترفا بأن سر سعادتهما هو عدم الإساءة إلى بعضهما البعض طوال هذه الفترة الطويلة.

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ووفقا لعلماء النفس تكمن اسرار العلاقة الزوجية السعيدة في:-

- الذهاب إلى النوم سوية. أظهرت تجربة أجراها علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية أن الأزواج الذين يذهبون إلى الفراش سوية في نفس الوقت هم أكثر سعادة.

- ممارسة العلاقة الحميمة- لقد أظهرت نتائج دراسة اجراها خبراء الجمعية الأمريكية لعلم النفس الشخصي وعلم النفس الاجتماعي أنه من أجل سعادة كلا الزوجين تكفي ممارسة العلاقة الحميمة حتى مرة واحدة في الأسبوع.

- إرسال رسائل حب قصيرة لبعضهما البعض- وفقا لدراسة شاملة نشرتها المجلة الأمريكية للعلاقات الأسرية، أن الأزواج الذين يتبادلون رسائل حب قصيرة أو جنسية نادرا ما يتشاجرون مقارنة بالذين لا يفعلون ذلك.

- العناق دائما- وفقا للعلماء إذا كان الزوجان يتعانقان ويتلامسان دائما فإن زواجهما يستمر لفترة أطول من العائلات التي يقل فيها الاتصال الجسدي. لأن العناق مع الأحباء يزيد من مستوى الدوبامين والسيروتونين، ما يجعل الناس أكثر ارتباطا وثقة ببعضهم البعض.

- ممارسة الرقص- أظهرت نتائج الدراسات أنه خلال فترة ممارسة الرقص معا يرتفع مستوى هرمون التستوستيرون وهرمون الأوكسيتوسين، ما يساعد على سهولة التعامل مع الإجهاد. كما أنه بفضلهما يشعر الناس بالانجذاب بعضهم لبعض.

ويشير الدكتور ألكسندر مياستيكوف، إلى أنه لا يمكن أبدا احتجاز الشريك بالقوة. وعموما العلاقات الزوجية السعيدة تعتمد على مستوى الاحترام المتبادل بين الزوجين.

المصدر: فيستي. رو