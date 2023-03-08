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السعودية.. مواطن يعرض عقارب وأفاعي للبيع بالمزاد والسلطات تتحرك (فيديوهات)

مجتمع

السعودية.. مواطن يعرض عقارب وأفاعي للبيع بالمزاد والسلطات تتحرك (فيديوهات)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مواطن سعودي ببيع كائنات فطرية، دون ترخيص، في حين أعلنت السلطات القبض عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بيع العقارب والأفاعي في سوق بريدة، حيث تجمع البعض حول مجموعة من العقارب وبدأوا في الترويج لها وبيعها.

وتراوحت الأسعار ما بين 40 إلى 140 ريال، حيث أكد أحدهم أنه باع عقربين بسعر 50 ريالا للواحد.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن شرطة منطقة القصيم ضبطت موطنا ظهر في محتوى مرئي بعرض كائنات فطرية في محل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

المصدر: RT

 

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