مقطع فيديو لسيدة تلد بحديقة مستشفى يثير غضبا واسعا في المغرب (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، مقطع فيديو لامرأة أنجبت مولودها، داخل حديقة مستشفى بمدينة اليوسفية، بعد رفض الأطباء استقبالها بأعذار واهية، ما أثار غضبا واسعا.

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، بعد أنباء متداولة حول أن الطاقم الطبي رفض إيواء السيدة الحامل وطلب منها العودة في وقت لاحق بحجة أن موعد ولادتها لم يحن بعد، وهو بالفعل ما حال دون تمكنها من الدخول إلى إحدى قاعات التوليد والاستلقاء لتولي العناية اللازمة لها.

وعلق أحدهم قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من كل مسؤول لم يؤد عمله"، وأضاف آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أن الدولة تخصص فقط مليار درهم سنويا لتجهيز المستشفيات لما وصلنا لهذه الحال. هكذا حدث يسيء كثيرا لسمعة الدولة المغرب ولمن يحكم المغرب".

حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من كل مسؤول لم يؤدي عمله. https://t.co/d4vhbvhHGe — خالد (@hammani_khalid) March 7, 2023

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



لو أن الدولة تخصص فقط مليار درهم سنويا لتجهيز المستشفيات لما وصلنا لهذا الحال.



هكذا حدث يسيء كثيرا لسمعة الدولة المغرب ولمن يحكم المغرب. https://t.co/zFHXDmp7lP — 💎 رضوان الشريف (@RedouaneBenabb3) March 7, 2023

واضطرت السيدة الحامل إلى وضع مولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية، بحسب "هسبريس".

وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوفد اليوم الثلاثاء، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المذكور من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة.

وأضاف المصدر أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام للوزارة ومدير مركزي ومفتشين مركزيين، والمدير الجهوي بجهة مراكش آسفي، من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات وضع السيدة مولودها بحديقة المستشفى؛ وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

هذا ووقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم، على قرار تعيين مدير جديد للمركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية، وفق ما علمته "هسبريس".

المصدر: "هسبريس" + RT