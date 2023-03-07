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ماسك يعكر صفو النساء في عيدهن بصورة امرأة في حضن دب مصحوبة بتعليق لاذع (صورة)

مجتمع

ماسك يعكر صفو النساء في عيدهن بصورة امرأة في حضن دب مصحوبة بتعليق لاذع (صورة)
AFP
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نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تغريدة عبر "تويتر" قبيل يوم المرأة العالمي، يصف فيها المرأة بـ"المخلوق الجميل والعنيف".

وفي الصورة التي نشرها ماسك تظهر امرأة وهي تعانق دبا ومكتوب فيها: "إنهم يبدون لطيفين ومحبوبين، لكن أدنى شيء يمكن أن يحول هذا المخلوق الجميل إلى شيء خطير وعنيف لدرجة أن أقسى الرجال يمكن أن يُقتلوا أو يشوهوا مدى الحياة. هنا يمكنك رؤيته وهو يحتضن دبا".

وعلقت إحدى المغردات على المنشور قائلة لماسك: "أنت في حال من الفوضى العارمة".

وكتب آخر: "سلوك مذل من رجل في منتصف العمر".

يذكر أن الصورة التي نشرها ماسك هي من جلسة تصوير التقطتها للمصورة المصورة الفوتوغرافية، أولغا بارانتسيفا، في العام 2017 لفتيات وعائلات تجلس بالقرب من دب روسي في الغابة (الدب يدعى ستيبان، وهو أليف لأنه لم يذق طعم اللحم في حياته، وهو نجم سينمائي مخضرم).

وقالت أولغا بارانتسيفا إن الغاية من الصور هي إظهار الانسجام الطبيعي بين البشر والدببة وإمكانية عيشهم جنبا إلى جنب.

المصدر: RT

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