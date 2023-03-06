السعودية.. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بإعدام المتهم بقضية قتل القرهدي التي هزت المملكة (فيديو)

أعلن عبد العزيز القليصي، محامي السعودي الراحل بندر القرهدي، عن تأييد محكمة الاستئناف، الحكم الصادر في قضية قتل بندر القرهدي التي هزت المملكة، بالقتل تعزيرا (الإعدام) للمتهم.

وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح القليصي قائلا: "اللهم لك الحمد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بجدة في قضية بندر قرهدي (بالقتل تعزيرا)".

وفي مقطع فيديو المرفق بالتغريدة، ظهر طه محمد القرهدي والد المغدور بندر، معبرا عن شكره للمحامي قائلا: "الحمد لله الذي أظهر الحق وزهق الباطل.. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا المحامي.. رجل الحق محامي الحق".

اللهم لك الحمد تم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف بجدة في قضية الشيهد بإذن الله بندر قرهدي ( بالقتل تعزيراً) pic.twitter.com/Plwivw267J — المستشار /عبدالعزيز القليصي⚖️ (@ks2k_A) March 6, 2023

وفي 26 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما بالقتل تعزيرا على قاتل بندر طه القرهدي حرقا داخل سيارته بجدة، بعدما عقدت 6 جلسات نطقت في آخرها بالحكم على قاتل القرهدي، في حين قدم محامي القاتل مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة 26 يناير الماضي، وقدم مبررات منها انتفاء القصد الإجرامي وأن الجاني غير قاصد للقتل، وأنه يوجد خلافات بين موكله والمجني عليه.

المصدر: "المواطن" + RT