الملك تشارلز يوجه رسالة للأمير هاري وميغان ماركل

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشارلز الثالث، وجه دعوة رسمية إلى دوق ودوقة ساسكس، نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لحضور حفل تتويجه في مايو من هذا العام.

وقال متحدث باسم الأمير هاري وميغان لصحيفة The Times إنهما تلقيا "مراسلات عبر البريد الإلكتروني" بشأن حفل التتويج، مضيفا: "لن نكشف عن قرار فوري بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران".

ويأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن الملك قد يقدم للزوجين شقة في قصر باكنغهام كانت مملوكة سابقا لدوق يورك، بعد أن طلب منهما إخلاء منزلهما في المملكة المتحدة، فروغمور الريفي.

وبحسب ما ورد في الإعلام البريطاني، فإن الملك تشارلز قرر إخلاء هاري وميغان من منزل فروغمور الريفي بسبب الانتقادات المتكررة التي ذكرها هاري في مذكراته بحق الملكة كاميلا، وهي خطوة قيل إنها مدعومة من زوجته وأمير وأميرة ويلز.

المصدر: "الإندبندنت"