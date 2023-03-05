الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الديمان الملكي: "الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي".

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي#الأردنpic.twitter.com/tL7OWygChr — RHC (@RHCJO) March 5, 2023

وفي الخامس من يوليو عام 2022، جرت خطوبة الأميرة إيمان على جميل، بحضور الملك عبالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني.

وبحسب الإعلام الأردني، ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

المصدر: RT