فيديو متداول لسيدة "تقتحم حفل زفاف زوجها على عروس أخرى" يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة قيل إنها اقتحمت صحبة مجموعة من النساء حفل زفاف زوجها بينما كان يجلس إلى جوار زوجته الثانية.

ويبدو أن حفل الزفاف في واحدة من دول الخليج، لكن لم يتضح المكان بعد. ويرصد الفيديو رد فعل غريب للزوجة الأولى، حيث دخلت صحبة مجموعة من السيدات إلى القاعة وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة على أنغام أغنية خليجية.

مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها

ماذا تقول لها؟pic.twitter.com/1Lpm6C54yG — Screen Mix (@ScreenMix) March 2, 2023

وتدخل العروس في هستيريا ضحك، بينما يجلس العريس مذهولا من الموقف.

وتداول نشطاء الفيديو مرفقا بتعليق: "مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها زوجها"، بينما قال آخرون إن مجموعة السيدات هن صديقات العروس وقد نظمن الرقصة للاحتفال معها، وليست زوجة العريس الأولى.

المصدر: وكالات