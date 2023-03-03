القبض على زوج الفنانة المصرية بوسي

قال المحامي المصري ميلاد إسحاق إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قبضت على رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي.

وبحسب المحامي، تم توجيه تهم تتعلق بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وقال إسحاق لوسائل إعلام محلية: "البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من موكل طليق المطربة بوسي ويدعى فطين، ويعمل منتجا فنيا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق، وأنه اتفق زوجها على سدادها".

وتزوجت بوسي رجل الأعمال في عام 2022، خلال حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت لاحقا بعض المشاكل بينهما بسبب قراره العودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشرت شائعات حول انفصال بوسي عنه لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

المصدر: وكالات