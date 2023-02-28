المغرب.. انتحار سجين محكوم عليه بالإعدام

أعلنت إدارة السجن المحلي في مدينة وجدة المغربية أن السجين (خ. ع) انتحر اليوم داخل زنزانته.

وقالت الإدارة في بلاغ إن (خ. ع) كان قيد المتابعة القضائية "وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب"، وأوضحت أن حكما بالإعدام صدر بحقه ضمن ما تُعرف بـ "خلية شمهروش".

وأضافت الإدارة أن عملية الانتحار تمت بـ "استخدام قطعة قماش، انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها".

وأشار البلاغ إلى أنه "فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين".

المصدر: "هسبريس"