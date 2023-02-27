تركيا.. شقيقان سوريان يتبرعان بكل ما في حصالتهما لمتضرري الزلزال

تبرع شقيقان سوريان يعيشان في تركيا بنقود كانا جمعاها لتصليح دراجتهما الهوائية لصالح المتضررين من كارثة الزلزال.

الشقيقان أياز (10 أعوام) وسيفان إبراهيم (14 عاما) سلّما 30 ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 19 ليرة) كانا جمعاها في حصالتهما لتصليح دراجتهما، إلى فرق بلدية ميديات، حيث يقيمان في القضاء التابع لولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

كذلك سلّما بطانية ولحافا من أجل إرسالهما إلى المتضررين من الزلزال.

إقرأ المزيد

المسؤول في بلدية ميديات، خليل بولات، قال في تصريح صحفي إن أياز كتب رسالة مفعمة بالمشاعر الانسانية على البطانية، إذ أعرب عن تمنياته بحصول من يستخدمها على منزل دافئ مثل دفئها.

وأشار إلى أن الشقيقين تبرعا بما يملكان في حصالتهما رغم أن ذلك يعني تأجيل تصليح الدراجة الهوائية.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية