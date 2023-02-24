بسبب العزلة والاكتئاب الحاد.. شاب مغربي ينهي حياته شنقا

أقدم شاب مغربي ثلاثيني على إنهاء حياته شنقا بمدينة القصر الكبير شمال غرب البلاد، بسبب العزلة والاكتئاب الحاد اللذين كان يعيشهما.

وأوضحت مصادر محلية، أن الأمر يتعلق بشاب من مواليد 1990، غير متزوج، كان يشتغل في مجال الخياطة، قد أنهى حياته مستعينا بحبل لفه حول عنقه وسط المنزل حيث كان يقطن بمفرده.

وذكرت المصادر ذاتها أن أسباب الواقعة، يعود الى العزلة التي كان يعيشها بشكل أفضى إلى معاناته من اكتئاب حاد، مرجحة أن يكون ذلك السبب الرئيسي وراء إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.

وقامت عناصر ومصالح الشرطة العلمية، مع ممثل عن السلطة المحلية، بفتح تحقيق في الواقعة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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المصدر: هسبريس