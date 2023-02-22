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فيديو لفيفي عبده ترقص بالحجاب يثير غضبا في مصر

مجتمع

فيديو لفيفي عبده ترقص بالحجاب يثير غضبا في مصر
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أثارت الفنانة فيفي عبده جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رقصها وهي ترتدي الحجاب في إحدى السهرات، حيث تعرضت لهجوم واسع عبر التعليقات على الفيديو.

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ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، وسط زغاريد الحاضرين وتصفيق حاد.

وسبق ووجهت فيفي عبده رسالة للمصورين، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام: أرجوكم أي شخص بيصورني في أي مناسبة بقوله أبقى طلع الكاميرا من فوق عشان أنت بتطلع اللغد وبتعقدني من حياتي، وشوفوا أنا حلوة أهو من غير لغد وياريت ميظهرش في الصور.

المصدر: RT

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