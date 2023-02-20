زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار (فيديو)

وجدت زائرة لأحد المعارض الفنية في مدينة ميامي الأمريكية نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما كسرت عن طريق الخطأ قطعة فنية قيمتها 42 ألف دولار أمريكي.

ووقع الحادث في معرض Bel-Air Fine Art خلال الافتتاح لكبار الشخصيات فقط لمعرض Art Wynwood للفنون المعاصرة.

والقطعة الفنية التي كسرت هي أحد تماثيل كلاب البالون الشهيرة التي يصنعها الفنان جير كونز، وقد تحطمت إلى أجزاء صغيرة فيما بدى الزوار مصدومين وهم يشاهدون شظايا التمثال.

A woman at an art fair in Miami, Florida accidentally shattered the “Balloon Dog” sculpture made by US pop artist Jeff Koons. The art piece was worth Rs 34 lakh ($42,000).



Watch 🎥#Miami#Florida#ArtFair#JeffKoons#Art#ArtPiece#BalloonDogpic.twitter.com/pZr6ahgDHn — Moneycontrol (@moneycontrolcom) February 20, 2023

وكونز الذي لم يكن موجودا في المعرض، هو رسام ونحات يستمد الإلهام من الأشياء اليومية، بما في ذلك حيوانات البالون. وتأتي منحوتات الكلاب البالونية بألوان زاهية وتتنوع في الحجم، من أقل من 30 سم في الارتفاع إلى أكثر من 3 أمتار وتأتي بألوان زاهية.

الصورة من "تويتر"

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحطيم أحد كلابه. في عام 2016، سقطت نسخة مصغرة أرجوانية من كلب بالون من علبة عرض خلال معرض Design Miami.

المصدر: "الغارديان"