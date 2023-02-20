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زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار (فيديو)

مجتمع

زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار (فيديو)
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وجدت زائرة لأحد المعارض الفنية في مدينة ميامي الأمريكية نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما كسرت عن طريق الخطأ قطعة فنية قيمتها 42 ألف دولار أمريكي.

ووقع الحادث في معرض Bel-Air Fine Art خلال الافتتاح لكبار الشخصيات فقط لمعرض Art Wynwood للفنون المعاصرة.

والقطعة الفنية التي كسرت هي أحد تماثيل كلاب البالون الشهيرة التي يصنعها الفنان جير كونز، وقد تحطمت إلى أجزاء صغيرة فيما بدى الزوار مصدومين وهم يشاهدون شظايا التمثال.

وكونز الذي لم يكن موجودا في المعرض، هو رسام ونحات يستمد الإلهام من الأشياء اليومية، بما في ذلك حيوانات البالون. وتأتي منحوتات الكلاب البالونية بألوان زاهية وتتنوع في الحجم، من أقل من 30 سم في الارتفاع إلى أكثر من 3 أمتار وتأتي بألوان زاهية.

زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار (فيديو)
الصورة من "تويتر"

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحطيم أحد كلابه. في عام 2016، سقطت نسخة مصغرة أرجوانية من كلب بالون من علبة عرض خلال معرض Design Miami.

المصدر: "الغارديان"

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