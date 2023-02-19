مجمع "رونيسانس ريزيدانس" التركي يتهاوى كأحجار الدومينو حاملا معه جنته إلى الجحيم (فيديو)

وصف مجمع "رونيسانس ريزيدانس" بأنه "قطعة من الفردوس" لكنه تهاوى كقطع الدومينو، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، فجر السادس من فبراير الجاري.

وتحول المبنى المؤلف من 249 شقة والذي بني قبل عشر سنوات في مدينة أنطاكيا في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا إلى كومة من الأنقاض، دافنا تحت ركامه مئات الضحايا، ويضم المجمع شققا بيعت بما يصل إلى 132 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا لوزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم فإن 84726 ألفا من المباني في تركيا تضررت بشدة أو دمرت بالكامل.

وبعد أقل من أسبوع على انهيار المبنى، ألقي القبض على محمد يسار كوسكون، المقاول المسؤول عن بناء المجمع، في مطار إسطنبول أثناء محاولته الفرار.

وأخبر كوسكون المدعي العام أن المبنى متين وحصل على جميع التراخيص اللازمة.

ومنذ وقوع الزلزال تم القبض على ما لا يقل عن 110 مقاول بناء في تركيا، ووجهت لهم تهم "القتل غير العمد وانتهاكات قانون البناء".

وبينما انهارت مباني مجمع "رونيسانس ريزيدانس" السكني، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة بالقرب من المجمع، مما يؤكد استخدام المقاولين لمواد بناء رخيصة أو غير مناسبة.

ويعتقد أيضا أن لاعب كرة القدم الدولي الغاني كريستيان إتسو الذي لعب لنادي هاتاي سبور المحلي قد عاش في المجمع وأخرج من تحت ركامه جثة هامدة.

المصدر: الغارديان