والد المتهمة بقتل أمها في مصر: "كفاية خسرت مراتي مش عايز أخسر بنتي كمان"

قالت المستشارة هايدي الفضالي، محامية نورهان خليل، المتهمة بقتل أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد، إنها قدمت للمحكمة طلبا بالتنازل عن الحق المدني في القضية، بطلب من والدها لتجنب شنقها.

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وقال والد المتهمة بإنهاء حياة والدتها بمساعدة عشيقها ببورسعيد: كفاية خسرت مراتي.. مش عايز أخسر بنتي كمان.

وكشفت هايدي الفضالي أنها أودعت الورقة كإجراء قانوني تستهدف من خلالها تخفيف حكم الإعدام، وذلك بعد إحالة الأوراق لفضيلة المفتي، ولكنه تم النطق بحكم الإعدام.

وقالت الفضالي، إن الإجراء جاء قبل بدء جلسة النطق بالحكم، مؤكدة أنها كانت حريصة على ذلك، مشيرة إلى أنها وأسرة المتهمة يؤمنون بعدالة المحكمة، ويثقون في عدالة الحكم، وسوف يتخذون إجراءات النقض على الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد في مصر قد قضت بالإعدام شنقا على نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في مدينة بورفؤاد، بمساعدة صديقها، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

المصدر: القاهرة 24