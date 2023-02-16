"ويبقى في الحياة فسحات من الأمل" .. جورج وسوف ينشر صورة مع حفيدته الأولى (صورة)

نشر الفنان السوري جورج وسوف، صورة يحتضن فيها حفيدته الأولى "آميا"، من ابنه جورج جونيور، معلنا عن تاريخ ميلادها في 14 فبراير، مستخدما "هاشتاغ": "جدو"!

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر سلطان الطرب الصورة مستخدما "هاشتاغ": "جدو"، حيث علق قائلا: " ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/فبراير/ 2023".

لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح https://t.co/pEs3y6IHtR — سكومونو🐥 (@wafaa762280391) February 16, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، معبرين عن فرحهم بولادة حفيدة وسوف.

وكان جورج جونيور، والد آميا، قد قال في كلمة مؤثرة إثر رحيل شقيقه وديع: "كيف بدي ارجع ، كيف روح ع بيتي، مكتبي.. كيف بدي دق كل يوم اذا عندي مشكلة، مع مين اتروق و اتغدى واتعشى.. شو نعمل مشيئة ربنا".

وأضاف: "كنت بتمنى بعد شهر تحملي بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك.. عمو وديع..اسمك رح يضل، انت ما فليت، بعدك فينا ".

ومنذ أيام، طرح المطرب جورج وسوف أغنية بعنوان "نص عمري" بمناسبة مرور 40 يوما على رحيل وديع، من كلمات الشاعر المصري خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وإخراج طوني قهوجي، وتم تسجيلها وتصويرها في استوديوهات مرواس السعودية بمدينة الرياض.

وأطلقها عبر قناته على "يوتيوب" ومنصاته في مواقع التواصل، معلقا: "إلى حبيبي وديع "نص عمري" أغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده".

المصدر: "ET بالعربية" + RT