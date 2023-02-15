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الولايات المتحدة.. ترحيل نجل رجل الأعمال المصري المشهور محمد فريد خميس

مجتمع

الولايات المتحدة.. ترحيل نجل رجل الأعمال المصري المشهور محمد فريد خميس
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رحّلت السلطات الأمريكية محمد محمد فريد خميس، نجل رجل الأعمال المشهور محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية" إلى بلاده.

الولايات المتحدة.. ترحيل نجل رجل الأعمال المصري المشهور محمد فريد خميسنجل محمد فريد خميس
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وفاة رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس
وفاة رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس

ووفقا لموقع "القاهرة 24" جاء ترحيل محمد محمد فريد خميس نجل رجل الأعمال الشهير بسبب انتهاء وثيقة السفر الخاصة به.

يعد محمد محمد فريد خميس الابن الذكر الوحيد لوالده رجل الأعمال محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقاري والسياحي والزراعي والتابعة لشركات والده.

المصدر: القاهرة 24

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